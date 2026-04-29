Clima, temperature oltre la media nel 95% dell'Europa nel 2025

Il Vecchio Continente ha sopportato un'ondata di calore storica con una riduzione dei ghiacciai e temperature marine record. In Gran Bretagna, Norvegia e Islanda anno più caldo di sempre. Lo rivela il rapporto "Situazione europea del clima 2025" del servizio meteo dela Ue, Copernicus, e della Organizzazione meteorologica mondiale

Almeno il 95% dell'Europa ha registrato temperature annuali superiori alla media nel 2025. Lo rivela il rapporto "Situazione europea del clima 2025" del servizio meteo della Ue, Copernicus, e della Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo). Il Vecchio Continente, insieme a molte altre regioni del globo, è esposto a impatti climatici in aumento - dal Mediterraneo all'Artico - con conseguenze per le società e gli ecosistemi.

"Indicatori climatici preoccupanti" "Dal 1980, l'Europa si è riscaldata due volte più velocemente rispetto alla media globale, rendendola il continente che si riscalda più rapidamente sulla Terra - ha dichiarato la segretaria generale dell'OMM Celeste Saulo in un briefing sul rapporto - Le ondate di calore stanno diventando piu' frequenti e gravi. E nel 2025, abbiamo visto ondate di calore di lunga durata dal Mediterraneo al Circolo Polare Artico". Il rapporto segnala che almeno il 95% della regione ha registrato temperature annuali superiori alla media, con Gran Bretagna, Norvegia e Islanda che hanno registrato il loro anno più caldo di sempre.

Caldo record nel 2025 in Nord Europa La Finlandia sub-artica, la Norvegia e la Svezia hanno vissuto un'ondata di calore record di tre settimane a luglio, con temperature che hanno raggiunto i 30° all'interno del Circolo Polare Artico. In Turchia, le temperature hanno raggiunto i 50° per la prima volta a luglio, mentre l'85% della popolazione greca è stato colpito da temperature estreme vicine o superiori a 40°. Vaste parti dell'Europa occidentale e meridionale sono state colpite da due significative ondate di calore a giugno, inclusa la maggior parte di Spagna, Portogallo, Francia e le parti meridionali della Gran Bretagna. Approfondimento In Europa iI secondo marzo più caldo di sempre, nonostante la neve

Temperature globali Una terza grande ondata di calore ha colpito Portogallo, Spagna e Francia ad agosto. L'Europa e il resto del mondo potrebbero affrontare un'altra estate estremamente calda poiché il fenomeno meteorologico El Nino, che ha spinto le temperature globali a livelli record nel 2024, dovrebbe tornare a metà dell'anno. I ghiacciai in tutta Europa hanno registrato una perdita di massa netta nel 2025, con l'Islanda che ha vissuto il suo secondo scioglimento più grande di sempre. I ghiacciai europei si trovano in aree montuose come le Alpi, la Scandinavia settentrionale, l'Islanda e la periferia della Groenlandia. Approfondimento Earth Hour, il mondo spegne le luci per il clima