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Ambiente

In Europa iI secondo marzo più caldo di sempre, nonostante la neve

Gabriele De Palma
Adulti e bambini passeggiano e giocano con i piedi nell'acqua, godendosi il tepore di una giornata primaverile sulla spiaggia di Boyardville a Saint Georges d'Oléron, nella Charente-Maritime, Nuova Aquitania, in Francia, il 9 aprile 2026 (Getty)

Il riscaldamento delle temperature non conosce sosta. Il mese scorso le temperature medie continentali sono state di oltre 2 gradi sopra la media degli ultimi 30 anni. Il ghiaccio artico non è mai stato così ristretto e tutto sembra apparecchiato per l’instaurarsi di El Niño. L’ultimo bollettino di Copernicus

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