Earth Hour, il mondo spegne le luci per il clima

Torna Earth Hour, l’iniziativa globale promossa dal WWF che invita cittadini, istituzioni e imprese a spegnere le luci per un’ora come gesto simbolico contro il cambiamento climatico. Dalle grandi metropoli ai piccoli centri, monumenti iconici e abitazioni private restano al buio per sensibilizzare sull’urgenza di proteggere il pianeta. L’evento, nato nel 2007 a Sydney, coinvolge oggi oltre 190 Paesi e territori, unendo milioni di persone in un’azione collettiva per la sostenibilità e la tutela delle risorse naturali.
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