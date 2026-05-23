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Sky Tg25, Trump tra war room e ballroom

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La nuova puntata di Sky TG25, condotta da Alessio Viola, si occupa del presidente Trump e delle ultime evoluzioni del conflitto in Iran.
Ospiti Natalie Tocci, docente John's Hopkins University, il parlamentare Filippo Sensi e la giornalista e scrittrice Guia Soncini, giornalista e scrittrice

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