Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Londra, re Carlo assiste a “La Tempesta” di Shakespeare

Mondo

Re Carlo ha assistito a una rappresentazione de “La Tempesta” al Royal Shakespeare Theatre. Durante la serata il sovrano ha incontrato nel backstage attori, tecnici e il regista Richard Eyre della produzione della Royal Shakespeare Company.

Prossimi video

Tragedia Maldive, tutte rimpatriate le salme dei sub morti

Mondo

Guerra in Ucraina, Zelensky: colpito impianto chimico

Mondo

Londra, re Carlo assiste a “La Tempesta” di Shakespeare

Mondo

SpaceX, test riuscito per la nuova Starship V3

Mondo

Guerra in Ucraina, Putin promette vendetta dopo attacco Luhansk

Mondo

Iran, Trump valuta nuovi raid. Mediatori accelerano

Mondo