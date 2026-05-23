Londra, re Carlo assiste a “La Tempesta” di Shakespeare

Re Carlo ha assistito a una rappresentazione de “La Tempesta” al Royal Shakespeare Theatre. Durante la serata il sovrano ha incontrato nel backstage attori, tecnici e il regista Richard Eyre della produzione della Royal Shakespeare Company.
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