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Tragedia Maldive, tutte rimpatriate le salme dei sub morti

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Tutte le salme dei sub italiani morti durante una tragica immersione in grotta alle Maldive sono rientrate in Italia. Dopo il rimpatrio nei giorni scorsi del corpo di Gianluca Benedetti, un volo della Turkish Airlines proveniente da Istanbul è atterrato a Malpensa con a bordo le salme di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri. I corpi sono stati trasferiti all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, a Varese, in vista delle autopsie.

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