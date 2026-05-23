Tutte le salme dei sub italiani morti durante una tragica immersione in grotta alle Maldive sono rientrate in Italia. Dopo il rimpatrio nei giorni scorsi del corpo di Gianluca Benedetti, un volo della Turkish Airlines proveniente da Istanbul è atterrato a Malpensa con a bordo le salme di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri. I corpi sono stati trasferiti all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, a Varese, in vista delle autopsie.
Prossimi video
Tragedia Maldive, tutte rimpatriate le salme dei sub morti
Mondo
Guerra in Ucraina, Zelensky: colpito impianto chimico
Mondo
Londra, re Carlo assiste a “La Tempesta” di Shakespeare
Mondo
SpaceX, test riuscito per la nuova Starship V3
Mondo
Guerra in Ucraina, Putin promette vendetta dopo attacco Luhansk
Mondo
Iran, Trump valuta nuovi raid. Mediatori accelerano
Mondo
Cina, esplosione in una miniera di carbone: 90 morti
Mondo