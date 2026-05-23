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SpaceX, test riuscito per la nuova Starship V3

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SpaceX ha completato il primo volo di prova della nuova Starship V3, il razzo sviluppato per future missioni lunari e marziane. Dopo il lancio dal Texas, la navicella ha effettuato un ammaraggio controllato nell’Oceano Indiano al termine del test.

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