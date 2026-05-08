Quale effetto potrebbe avere super El Niño sulle temperature estive

Secondo le proiezioni stagionali, per l’estate le temperature sono attese al di sopra dei valori medi su gran parte del continente europeo, Italia compresa, con un surplus di calore stimato nell’ordine di 1,5/2 gradi. Le ultime proiezioni ECMWF indicano un evento sempre più probabile e potenzialmente molto intenso: possibili effetti sul clima globale, con ripercussioni anche per Europa e Italia soprattutto tra autunno e inverno.