Cambiamento climatico, El Niño più intenso per le emissioni di CO2

Ricostruendo le temperature oceaniche degli ultimi 900 anni, uno studio pubblicato su Science conclude che il riscaldamento globale portato dall'industrializzazione ha aumentato la potenza del fenomeno climatico di oltre un terzo. E quello in corso ha raggiunto temperature record
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