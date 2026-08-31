Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Ambiente

Cambiamento climatico, El Niño più intenso per le emissioni di CO2

Gabriele De Palma
©Getty

Ricostruendo le temperature oceaniche degli ultimi 900 anni, uno studio pubblicato su Science conclude che il riscaldamento globale portato dall'industrializzazione ha aumentato la potenza del fenomeno climatico di oltre un terzo. E quello in corso ha raggiunto temperature record

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ