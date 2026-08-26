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Da alleati a nemici: come siamo arrivati alla rottura tra Canada e Usa

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Per secoli, i due Paesi sono stati più che saldi alleati. Poi, con l’arrivo di Trump tutto è sembrato sgretolarsi. La guerra dei dazi segna una frattura senza precedenti tra USA e Canada. Ma quel che è paradossale è che, per quanto l’economia USA sia grande circa dieci volte quella canadese, ad avere la peggio possano essere soprattutto gli USA

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