In Groenlandia i giovani partecipano a un programma di sei mesi di addestramento artico per rafforzare la preparazione militare e i soccorsi civili. Il corso, curato dal Comando Artico Congiunto Danese, include tecniche antincendio, di ricerca e di primo soccorso. "L'obiettivo è difendere il proprio Paese o supportare missioni di ricerca e soccorso", ha spiegato Mathias La Cour Vaagen, comandante della base per l'addestramento artico in Groenlandia. Il ministero danese e il governo locale hanno deciso di ampliare il programma da 30 a 50 posti a partire dal 2026.
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Groenlandia, addestramento artico di sei mesi per i giovani
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