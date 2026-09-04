Incidente a Danzica, treno travolge un camion sui binari

A Danzica un treno passeggeri ha travolto il rimorchio di un camion rimasto bloccato tra le sbarre di un passaggio a livello. Un passante ha invano invitato il camionista a sfondare la barriera per liberare i binari. Il conducente del mezzo pesante e i passeggeri sono rimasti illesi, mentre il macchinista del convoglio è stato trasportato in ospedale. La società ferroviaria ha ricordato di abbattere le barriere in caso di pericolo.