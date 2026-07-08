Trump: "Groenlandia problema. Italia e Spagna pessimi alleati"

Il presidente statunitense, presente al vertice Nato ad Ankara in Turchia, è tornato a criticare l'Alleanza atlantica dicendosi “molto arrabbiato” perché “abbiamo pagato troppo”. Il tycoon non ha risparmiato neppure l'Italia, sottolineando che Roma “ha fatto molto male” nelle decisioni sulle sue basi. Aspre critiche anche contro la Spagna, definita “un pessimo alleato”

Nuovi attacchi da Donald Trump ai Paesi Nato. Il presidente statunitense, presente al vertice Nato ad Ankara in Turchia, è tornato a criticare l'Alleanza atlantica dicendosi “molto arrabbiato” perché “abbiamo pagato troppo” e “abbiamo speso più di mille miliardi in 10 anni per difendere i paesi Nato dalla Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente”. Il tycoon non ha risparmiato neppure l'Italia, sottolineando che Roma “ha fatto molto male” nelle decisioni sulle sue basi. Aspre critiche anche contro la Spagna, definita “un pessimo alleato”. E sulla mancata annessione della Groenlandia, Trump ha ribadito che “è un grosso problema”.

Trump contro la Nato

Durante il suo incontro con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, il presidente statunitense si è detto “molto arrabbiato con la Nato”, perché “paghiamo davvero, davvero troppo, miliardi e miliardi di dollari in più del dovuto, è ingiusto, perché siamo noi a proteggerli ma non ci sono per noi". Poi ha precisato che "solo i paesi piccoli hanno offerto aiuto".

Trump: "Non sono contento per quello che la Nato ha fatto con la Groenlandia"

All'apertura del vertice Nato ad Ankara, Trump ha poi espresso la sua frustrazione per la mancata annessione della Groenlandia, che considera un "grosso problema". "Non sono contento della Nato per quello che ha fatto con la Groenlandia", ha detto il presidente statunitense, intervenendo accanto al segretario generale dell'alleanza Mark Rutte. "La Groenlandia è molto importante per gli Stati Uniti, ma non per la Danimarca", ha aggiunto, riferendosi al territorio autonomo danese.

Trump: "La Spagna? Un pessimo alleato"

Il tycoon ha poi attaccato anche la Spagna, definendola “un pessimo alleato”. “Non voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti, sono un caso senza speranza: ci sono anche un altro paio di paesi ma La Spagna è particolarmente ostile", ha rimarcato Trump, riferendosi al mancato sostegno agli Stati Uniti a livello militare e al ripetuto rifiuto di elevare al 5% del Pil la spesa militare entro il 2035.

In risposta alle dure parole di Trump, la Spagna ha dichiarato che “riceve con tranquillità e normalità queste dichiarazioni". "Il nostro Paese mantiene una magnifica relazione sociale, culturale ed economica con gli Stati Uniti e la nostra intenzione è che questo non cambi", hanno riferito fonti della Moncloa, citate dal quotidiano El Pais e dall'emittente pubblica Tve.

Trump: “La Cina ci ha trattato bene”

Parlando poi della Cina, il presidente americano ha precisato che Pechino "ci ha trattato bene". In particolare Trump ha dichiarato di aver apprezzato l'accordo su Tik tok: "Sono la persona numero uno su TikTok con cica 4 miliardi di visualizzazioni".