"La Groenlandia non è in vendita, questo va rispettato" e noi "siamo pronti a difendere ogni centimetro della Nato e ovviamente il Regno di Danimarca". Lo ha dichiarato la premiere danese, Mette Frederiksen, al suo arrivo al summit rispondendo a una domanda sulle ultime affermazioni del presidente americano, Donald Trump, in merito all'isola autonoma danese. "La Groenlandia, ovviamente, non è in vendita. Ci auguriamo che tutti, compresi tutti gli alleati, rispettino il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese. Siamo uno stato sovrano e abbiamo bisogno che tutti rispettino la nostra integrità territoriale e la nostra sovranita'", ha spiegato la premier. "Siamo pronti a difendere ogni centimetro della Nato, compreso il nostro territorio, ma uno dei motivi per cui abbiamo creato la Nato molti anni fa è che se dovesse succedere qualcosa a uno di noi, allora tutti dovrebbero sostenersi a vicenda. Voglio dire, l'articolo 5 è la nostra assicurazione. Vale per il fianco orientale, in questo momento con la guerra ibrida proveniente dalla Russia. Vale per gli Stati Uniti quando sono stati attaccati, l'11 settembre, e lo stesso vale per la Groenlandia", ha aggiunto.