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Chi detiene il potere negli Stati Uniti?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Un recente sondaggio di YouGov ha analizzato come l’opinione pubblica percepisce la distribuzione del potere nella società statunitense e cosa significa essere “potenti”. Il gruppo che emerge nettamente come il più potente è quello dei miliardari. Alcune opinioni cambiano però sensibilmente in base all'orientamento politico degli intervistati

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