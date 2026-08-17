Nuovo terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 5.6

La nuova scossa due giorni dopo il potente terremoto di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati

Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2:46 ora italiana, secondo quanto riportato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Non è stato emesso alcun allarme tsunami.