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Nuovo terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 5.6

Mondo
©Ansa

La nuova scossa due giorni dopo il potente terremoto di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati

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Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2:46 ora italiana, secondo quanto riportato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Non è stato emesso alcun allarme tsunami.

Epicentro al largo dell'Indonesia

Secondo le informazioni fornite dall'Ingv, l'epicentro è stato localizzato a 175 chilometri a est della città di Labuan Bajo. L'ipocentro si trovava a una profondità di 18 chilometri. Non risultano danni o conseguenze sulla popolazione.

Due giorni dopo il terremoto di magnitudo 7.7

La nuova scossa arriva due giorni dopo un potente terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito la regione. Il sisma ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati. L'Indonesia si trova nella cosiddetta Cintura di fuoco del Pacifico, un'area caratterizzata da una elevata attività sismica e vulcanica. Nei testi forniti si riferisce che nella regione vengono registrati ogni anno circa 7.000 terremoti, la maggior parte dei quali di moderata intensità.

epa13173169 A handout photo made available by Indonesia's National Search and Rescue Agency (Basarnas) shows a rescuer inspecting structural damage after an earthquake in Mbay, East Nusa Tenggara province, Indonesia, 16 August 2026. A 7.7 magnitude earthquake, which struck off the coast of East Nusa Tenggara on 15 August 2026, killed at least 47 people and triggered minor tsunami waves before coastal warnings were lifted. EPA/BASARNAS HANDOUT -- BEST QUALITY AVAILABLE -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

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