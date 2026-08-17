Nuovo terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 5.6

La nuova scossa due giorni dopo il potente terremoto di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati
Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2:46 ora italiana, secondo quanto riportato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Non è stato emesso alcun allarme tsunami.
Epicentro al largo dell'Indonesia
Secondo le informazioni fornite dall'Ingv, l'epicentro è stato localizzato a 175 chilometri a est della città di Labuan Bajo. L'ipocentro si trovava a una profondità di 18 chilometri. Non risultano danni o conseguenze sulla popolazione.
Due giorni dopo il terremoto di magnitudo 7.7
La nuova scossa arriva due giorni dopo un potente terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito la regione. Il sisma ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati. L'Indonesia si trova nella cosiddetta Cintura di fuoco del Pacifico, un'area caratterizzata da una elevata attività sismica e vulcanica. Nei testi forniti si riferisce che nella regione vengono registrati ogni anno circa 7.000 terremoti, la maggior parte dei quali di moderata intensità.