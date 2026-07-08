Iran-Usa, tutto ruota (sempre e ancora) attorno a Hormuz

La ripresa degli attacchi Usa all’Iran e la rappresaglia iraniana su Kuwait e Bahrein aprono molti interrogativi. Il piano di pace è archiviato? Come reagiranno mercati energetici e prezzi del petrolio? Tra le tante incognite e le incertezze legate anche alla volatilità delle parole del presidente americano, c'è un elemento che pare chiaro: al centro degli ultimi sviluppi continua a esserci il destino dello Stretto, arma potentissima nelle mani dei Pasdaran e stella polare della diplomazia statunitense