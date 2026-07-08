Nato, Meloni: "Rispettiamo impegni, ma in modo sostenibile"

Sulle spese per la Difesa, la premier, in conferenza stampa ad Ankara, ha specificato: "Stabiliremo noi i tempi, i modi e le priorità in base al contesto". Mentre sulle recenti tensioni con Trump, ha chiarito: "Avevo detto che non sarei tornata sull'argomento e non torno sull'argomento"
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