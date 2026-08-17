Usa-Sud Corea, esercitazioni militari al via. Trump: manovre ridotte

L'esercitazione annuale 'Ulchi Freedom Shield' (Ufs) si svolgerà fino al 27 agosto e prevede operazioni congiunte e multidominio, finalizzate a potenziare la prontezza e le capacità degli alleati attraverso la simulazione di minacce realistiche che riflettono la natura in rapida evoluzione della guerra moderna. Poco prima dell'inizio, il presidente Usa su Truth aveva annunciato una diminuzione delle manovre: "Sono costose e inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord"

La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive: Seul punta a sfruttare le manovre per accelerare il processo di riacquisto del comando operativo in tempo di guerra (Opcon) da Washington.

E' quanto riporta l'agenzia Yonhap, in base a quanto comunicato da Seul.

L'esercitazione annuale 'Ulchi Freedom Shield' (Ufs) si svolgerà fino al 27 agosto e prevede operazioni congiunte e multidominio, finalizzate a potenziare la prontezza e le capacità degli alleati attraverso la simulazione di minacce realistiche che riflettono la natura in rapida evoluzione della guerra moderna.

Poco prima dell'inizio, il presidente Usa Donald Trump su Truth aveva annunciato una diminuzione delle manovre: "Sono costose e inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord".

La risposta di Seul

La Corea del Sud ha dichiarato di sperare che il rapporto personale tra Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un possa riportarli al tavolo dei negoziati, dopo che il presidente statunitense ha annunciato di voler ridurre le esercitazioni militari congiunte con Seul. "Il governo sta seguendo con attenzione il messaggio pubblicato oggi dal presidente Trump sui social media e auspica che il rapporto amichevole tra i leader di Stati Uniti e Corea del Nord porti a un dialogo costruttivo", ha affermato l'ufficio presidenziale sudcoreano, aggiungendo di aver collaborato strettamente con gli Stati Uniti alla propria «postura di difesa» e di voler continuare a farlo. "La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno mantenuto uno stretto coordinamento per garantire una solida postura di difesa congiunta e per svolgere esercitazioni e attività di addestramento comuni, e continueranno a coordinarsi strettamente".