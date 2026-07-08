Va detto gli Stati Uniti attualmente sopperiscono con la vendita di armi proprie al fabbisogno degli europei, che da soli non sarebbero in grado di produrre. Nel frattempo, si fanno strada progetti che guardano ad una maggiore autonomia da oltreoceano. È il caso, per esempio, dei lanciarazzi per attacchi in profondità: Francia e Germania sono pronte a lanciare modelli propri ma gli Usa non certificano questi sistemi che necessitano di loro munizioni, a partire dai temuti Atacms.

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