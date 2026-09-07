Beretta, Ferlito: "Il drone sarà la nuova arma per ogni soldato"

L'amministratore delegato di Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, Carlo Ferlito, a Sky TG24 dal Forum The European House – Ambrosetti di Cernobbio: "Ci aspettiamo una crescita a doppia cifra della divisione difesa nei prossimi tre o quattro anni". E sul nuovo scenario della difesa: "Arriva un terzo sistema d'arma: il drone"
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