Lecce, bambino di 6 anni con un coltello di 13 cm nello zaino a scuola

Un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare in una scuola di Trepuzzi nel Leccese è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. E' accaduto ieri mattina. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe del piccolo. E' bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 cm. Subito è stata allertata la dirigenza.

L'intervento del sindaco

"Da sindaco intendo rassicurare l'opinione pubblica e i genitori del Comprensivo Scolastico di Trepuzzi. La situazione è sotto controllo ed è seguita con la massima attenzione dalla Direzione scolastica di concerto con i Servizi Sociali del Comune di Trepuzzi e le autorità competenti". Lo afferma in una nota il sindaco di Trepuzzi, Giuseppe Maria Taurino, con riferimento all'episodio dell'alunno di sei anni che ieri mattina ha portato a scuola un coltello nascosto nello zaino. "Preso atto della delicatezza della vicenda che, voglio ricordare a tutti, coinvolge minori, invito i miei concittadini a non assumere atteggiamenti di allarmismo. Quanto accaduto - continua Taurino - certamente ci porta ad accendere un faro su un fatto critico che non può e non ci deve lasciare indifferenti, ma al contempo invito tutti a non cadere nel pettegolezzo delle fughe di notizie generate da illazioni o strumentalizzazioni". "Le istituzioni preposte sono al lavoro per ricostruire i fatti che hanno caratterizzato questo episodio, - conclude - intervenendo responsabilmente e nei modi opportuni. Infine, da genitore, comprendo anche lo stato d'animo dei familiari coinvolti e per questo chiedo a tutti la massima prudenza".