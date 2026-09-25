Sette cani da caccia morti soffocati durante viaggio in Autobrennero

Sette cani da caccia di razza setter inglese sono morti per soffocamento all'interno di un'auto in sosta lungo la carreggiata nord dell'Autostrada del Brennero. L'episodio è stato scoperto all'area di servizio Trens Est, nei pressi di Vipiteno. A dare l'allarme è stato un altro automobilista che ha notato gli animali privi di vita nel bagagliaio del veicolo. All'arrivo della polizia stradale di Vipiteno, gli occupanti, tutti residenti in Lombardia, stavano tentando di rianimare l'ultimo esemplare ancora in vita, deceduto poco dopo nonostante i soccorsi veterinari. Dai primi accertamenti è emerso che i cani erano diretti in Lapponia per una battuta di caccia ed erano stivati in quattro box nel vano posteriore, schiacciati e ricoperti da bagagli che ostruivano le prese d'aria. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, gli agenti hanno posto sotto sequestro l'auto, le carcasse dei sette cani, le armi da caccia e le relative munizioni. Sono in corso gli accertamenti per definire le responsabilità penali dei cacciatori lombardi per il reato di maltrattamento di animali.