Padova, vincita da 5 milioni di euro con gratta e vinci da 20 euro

Una vincita da 5 milioni di euro. È successo in una tabaccheria in provincia di Padova, al confine tra Ponte di Brenta e Noventa Padovana, dove un cliente cinquantenne ha vinto l'ingente somma acquistando un gratta e vinci da 20 euro. A raccontarlo, citato da Il Mattino, è stato il titolare del locale in cui è avvenuta la vincita milionaria, Manuel Favaretto. “Quando è entrato ha comprato un primo biglietto da 20 euro e ha giocato al SuperEnalotto”, ha riferito Favaretto parlando del cliente vincitore. “Lo ha grattato subito e ha vinto 50 euro. Ha deciso di tenersi 30 euro in tasca e di utilizzare i restanti 20 per acquistare un secondo biglietto dello stesso costo. Ed è stato proprio quel secondo Gratta e vinci a contenere il premio da 5 milioni”, ha aggiunto.