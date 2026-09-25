Padova, vincita da 5 milioni di euro con gratta e vinci da 20 euro

È successo in una tabaccheria in provincia di Padova, al confine tra Ponte di Brenta e Noventa Padovana, dove un cliente cinquantenne ha vinto l'ingente somma acquistando un gratta e vinci da 20 euro
Una vincita da 5 milioni di euro. È successo in una tabaccheria in provincia di Padova, al confine tra Ponte di Brenta e Noventa Padovana, dove un cliente cinquantenne ha vinto l'ingente somma acquistando un gratta e vinci da 20 euro. A raccontarlo, citato da Il Mattino, è stato il titolare del locale in cui è avvenuta la vincita milionaria, Manuel Favaretto. “Quando è entrato ha comprato un primo biglietto da 20 euro e ha giocato al SuperEnalotto”, ha riferito Favaretto parlando del cliente vincitore. “Lo ha grattato subito e ha vinto 50 euro. Ha deciso di tenersi 30 euro in tasca e di utilizzare i restanti 20 per acquistare un secondo biglietto dello stesso costo. Ed è stato proprio quel secondo Gratta e vinci a contenere il premio da 5 milioni”, ha aggiunto.
La vincita nel Padovano
Favaretto ha riferito anche che l'uomo “ha avuto la conferma della vincita milionaria ed era ancora incredulo, mi ha abbracciato e subito dopo mi ha chiesto quali fossero le modalità per ritirare il premio”. Per il titolare della tabaccheria “è comunque una grande soddisfazione”. Ma non è la prima vincita importante registrata nel locale: circa dieci anni fa era stato venduto un “Turista per sempre” per una somma vincente di 10 mila euro subito e 20 mila euro all’anno per dieci anni.