Fabriano, vincita da 500mila euro con un gratta e vinci da 5 euro

Il biglietto fortunato è stato staccato lo scorso 23 agosto, ma la conferma ufficiale è arrivata solo nelle ultime ore. A dare l'annuncio, riporta il Corriere Adriatico, sono stati i gestori dell'attività che raccontano di aver ricevuto una telefonata anonima di ringraziamento da parte del vincitore

La dea bendata bacia Fabriano, regalando un sogno da 500mila euro con un biglietto del Gratta e Vinci da soli 5 euro. La maxi vincita è avvenuta presso la Caffetteria Stazione, dove nei giorni scorsi è stato acquistato un tagliando della serie “20X” che ha riservato il premio massimo.Il biglietto fortunato è stato staccato lo scorso 23 agosto, ma la conferma ufficiale è arrivata solo nelle ultime ore, avvolta dal più stretto riserbo. A dare l'annuncio, riporta il Corriere Adriatico, sono stati i gestori dell'attività che raccontano di aver ricevuto una telefonata anonima di ringraziamento da parte del vincitore: "Ci ha chiamati per dirci che la sua vita è cambiata. Gli auguriamo il meglio di cuore".

Caccia al fortunato vincitore

Sull'identità del fortunato vige il mistero assoluto. La posizione strategica della ricevitoria, situata proprio all'interno dello scalo ferroviario cittadino, lascia aperte due ipotesi: potrebbe trattarsi di un residente o di un pendolare di passaggio in città nei giorni del rientro dalle vacanze estive. L'unico dettaglio emerso è il numero che ha garantito il colpo della vita: il 23. Per la Caffetteria Stazione non si tratta del primo appuntamento con la fortuna. Già lo scorso 1° giugno la dea bendata aveva fatto tappa nel locale con una vincita da 5mila euro, sempre con un Gratta e Vinci. Un'estate decisamente fortunata per Fabriano: all'inizio del mese, infatti, la Tabaccheria Centrale di piazza del Comune aveva registrato un "5" al SuperEnalotto da ben 30mila euro. Ora, in città, è caccia al fortunato anonimo.