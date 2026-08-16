I ladri hanno tentato di trafugare sei capolavori in totale, ma due sono stati ritrovati mentre sono scomparse tre tavole del Polittico di San Gregorio e una rara tavoletta bifronte con la Madonna col Bambino e il Cristo in Pietà

Durante il furto al Museo Regionale Accascina di Messina (MuMe) sono state portate via quattro opere importanti e rare di Antonello da Messina. In totale i ladri avrebbero tentato di trafugarne anche altre due, poi ritrovate su un muretto esterno da alcuni passanti. I capolavori presi di mira sono il Polittico di San Gregorio e una rara tavoletta bifronte con la Madonna col Bambino e il Cristo in Pietà.

Le opere di Antonello rubate dal museo di Messina sono dei veri gioielli d'arte. Il Polittico di San Gregorio è un'opera datata 1473. Come riportato nel sito del museo Accascina, il capolavoro detto anche Polittico del Rosario, fu commissionato all'artista da Fabria Cirino, badessa del monastero di Santa Maria extra moenia. Era originariamente composto da sei tavole raffiguranti al centro La Madonna in trono col Bambino e angeli reggicorona, detta del Rosario, così come identificata dal simbolo iconografico, il Rosario, che poggia in basso sul gradino; ai lati i Santi Gregorio e Benedetto; nel registro superiore l'Angelo Annunciante e la Vergine Annunciata. La tavola centrale della cimasa, che probabilmente raffigurava il Cristo morto sorretto dagli Angeli, è invece andata perduta. L'intera composizione, la solennità del racconto, unita a evocazioni della cultura fiamminga, fanno di quest'opera una dei massimi capolavori della cultura rinascimentale. I ladri hanno provato a portare via tutte e cinque le tavole rimaste del Polittico di San Gregorio ma ne hanno abbandonate due sul muretto esterno del museo, lungo viale della Libertà. A notarle sono stati alcuni passanti che hanno avvertito le forze dell'ordine.

Le tavole del Polittico di San Gregorio rubate

Le opere rubate sono le uniche dell'artista custodite a Messina. I ladri hanno rotto la teca blindata che ospitava la tavoletta asportando tre delle cinque parti del Polittico la Tavola centrale della Madonna (129 per 77 cm) e le due laterali superiori nelle cimase (L'angelo Gabriele e l'Annunziata, cm 65 per 62 e 65 per 55), abbandonando su un muretto poi le due tavole laterali con i santi Benedetto e Gregorio (cm 125 per 63) perché interrotti probabilmente dalla presenza di alcuni passanti in strada. Il dipinto fu restaurato una prima volta nel 1842 quando venne ricomposto, e poi nel 1942 e nel 1981-82 nel laboratorio di restauro del Museo regionale di Messina. Tutta l'opera di cm 170 per 203 complessivi, è raffinata e di grande valore per l'impostazione prospettica con una base unica che dà unità alle parti e per la perfezione dei dettagli come dei tessuti. Un capolavoro della cultura rinascimentale italiana.

La rara tavoletta bifronte

La tavoletta bifronte con la Madonna col Bambino e il Cristo in Pietà è data 1465 -1470. L'opera fu attribuita ad Antonello nel 2003 e venduta dalla casa d'aste Christie's in quell'anno alla Regione Sicilia, proveniente dalla collezione di Wilhelm Soldan nella quale si trovava dal 1930. Per le sue piccole dimensioni appare evidente la sua destinazione originaria al culto privato che utilizzava le effigi sacre per le proprie orazioni. Per confronti stilistici con la produzione pittorica certa dell'artista è stata datata concordemente dagli studiosi tra il 1465 e il 1474. Questo raro capolavoro era conservato in una teca blindata.