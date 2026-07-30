Un uomo di 34 anni, originario della Moldavia, risulta attualmente disperso dopo essersi tuffato nel Po per salvare la figlia in difficoltà. L'uomo, che si trovava con la famiglia a Calto, in provincia di Rovigo, su una spiaggia lungo le rive del fiume, non è più riemerso. Nelle ricerche sono impegnati i vigili del fuoco di Castelmassa, supportati dall’elicottero del reparto di Bologna, che ha trasportato sul luogo dell’intervento due sommozzatori per una prima fase delle ricerche.

Le ricerche

Sul posto sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco di Mestre che stanno proseguendo la ricerca in acqua. Sono presenti anche il personale del Suem 118 e le forze dell’ordine.