Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Crollo edificio a Messina, Vigili del fuoco: "Sei dispersi, escludiamo ce ne siano altri"

Cronaca
©Ansa

Ricerche senza sosta tra le macerie della palazzina crollata a Pistunina, dove i vigili del fuoco cercano i sei dispersi sulla base delle testimonianze raccolte. Le operazioni restano ad alto rischio per la presenza di un incendio covante che può riaccendersi con l'ingresso dell'ossigeno. La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

"In questo momento ci sono sei dispersi" e "dalle testimonianze acquisite possiamo escludere la presenza di altre persone", anche perché "abbiamo avuto notizie indirette degli operai feriti che hanno riferito che non ci sarebbero altre persone". Lo ha detto la notte scorsa, parlando con i giornalisti, il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio, sull'edificio crollato nel rione Pistunina, sottolineando che si "stanno cercando persone in vita". 

Ricerche in corso tra le macerie

Le operazioni sono proseguite tutta la notte e sono ancora in corso. I viglili del fuoco avanzano seguendo una strategia basata sulle testimonianze e sui punti in cui potrebbero trovarsi i dispersi. Sono impiegate squadre speciali Usar e unità cinofile, ma al momento non si percepiscono voci: i tempi restano "lontani dalle fatidiche 36 ore" che segnano il calo della probabilità di sopravvivenza. 

Ipotesi sulle cause del crollo

Burgio ha definito prematuro avanzare conslusioni sulle cause.  "È un crollo molto grave e questo ci induce ad approfondire prima di fare altre ipotesi rispetto alle due iniziali che sono quella di un cedimento strutturale e quello di uno scoppio o di una esplosione. Il boato si può confondere con quello del crollo".

Vedi anche

Crolla una palazzina a Messina, feriti e dispersi

Il rischio dell'incendio covante

Le macerie trattengono un incendio covante, che accumula calore e gas infiammabili in assenza di aria. Lo scavo da parte dei vigili del fuoco rompe il confinamento: l'ingresso improvviso di ossigeno atmosferico rischia di innescare una reazione immediata dei gas surriscaldati, trasformando la combustione latente in un'esplosione di fiamme dirette. Una dinamica nota nei crolli complessi, che impone avanzamenti lenti e controllati.

 

Le difficoltà operative

"Noi cerchiamo persone in vita", ha ribadito Burgio, sottolineando che l'incendio in corso complica ulteriormente l'accesso alle aree più instabili e la sicurezza delle squadre. Il Posto medico avanzato e la direttrice dei soccorsi sanitari, la dottoressa Vittoria Saraceno, rimangono operativi e in stato di massima allerta, pronti a prestare immediata assistenza nel caso di estrazione di eventuali superstiti.

Inchiesta della Procura

La Procura di Messina, guidata da Antonio D'Amato, ha aperto una inchiesta per disastro colposo. Il procuratore, accompagnato dalla pm di turno Anita Siliotti, si è recato subito dopo il crollo sul luogo per i primi accertamenti. Presente anche il Comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Lucio Arcidiacono.

Vedi anche

Messina, esplosione sventra una palazzina a Pistunina

Cronaca: Ultime notizie

Caldo, oggi bollino rosso in tre città. Domani saliranno a 11

Cronaca

Continua ad imperversare sull'Italia la quarta ondata di calore e si colorano di rosso le città...

Crolla una palazzina a Messina: 3 feriti e 6 dispersi

Cronaca

Si fa strada l'ipotesi del cedimento strutturale. I soccorritori al lavoro tra le macerie. Una...

Rovigo, si tuffa nel Po per salvare la figlia e non riemerge

Cronaca

Un uomo di 34 anni, originario della Moldavia, risulta attualmente disperso dopo essersi buttato...

Delitto di via Poma, negative analisi su Dna di 8 persone mai indagate

Cronaca

Gli esami, secondo quanto ricostriuto da fonti investigative, sono stati eseguiti a giugno. Il...

Caso Almasri, il ministro Nordio invia le carte alla Procura generale

Cronaca

La trasmissione del fascicolo sulla richiesta di arresto del generale libico è avvenuta a pochi...

Cronaca: i più letti