La vittima è l'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle Sara e Rosa, il marito di quest'ultima Santino Magazzù, e il domestico cingalese Lhairu Warnakulasuriya. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano, la messinese Alessandra Frazzica

È stato individuato il corpo di uno dei sei dispersi sotto le macerie della palazzina crollata ieri nel rione Pistunina, a Messina . La vittima è l’imprenditore Carmelo Leone. “È arrivata la notizia del ritrovamento di una vittima aspettiamo ora che lo estraggono. È stata una notte lunga per noi e per tutta la città. Ringrazio tutto quelli che stanno dando una mano da ieri pomeriggio”, ha dichiarato il sindaco di Messina, Federico Basile. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo, rimasto incastrato sotto un solaio, mentre proseguono le ricerche delle altre cinque persone disperse.

Chi sono i cinque dispersi

Risultano ancora disperse le sorelle dell’imprenditore, Sara e Rosa Leone, il marito di quest’ultima, Santino Magazzù, e il domestico cingalese Lhairu Warnakulasuriya. La quinta dispersa è Alessandra Frazzica, commessa messinese del bazar cinese che si trovava al primo piano dell’edificio. Tre operai impegnati nella ristrutturazione del supermercato al piano terra sono invece rimasti feriti. Gli stessi operai hanno riferito che “non c’erano altri lavoratori” all’interno dell’edificio, come ha spiegato il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio. "Seguo con apprensione, assieme alla premier Giorgia Meloni, le notizie che giungono da Messina in merito al crollo, avvenuto nel pomeriggio di ieri, di una palazzina di tre piani nella zona sud della città. Ho appena sentito telefonicamente il prefetto Di Stani per un aggiornamento e sono in contatto con il sindaco Basile. Tutta la mia vicinanza va alle famiglie delle persone coinvolte, ai vigili del fuoco e a tutti i soccorritori impegnati nelle difficili operazioni di recupero dei dispersi. La speranza di trovarli in vita è sempre viva”, ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

Esclusa la presenza di altri dispersi

Il comandante dei vigili del fuoco di Messina ha spiegato che “dalle testimonianze acquisite possiamo escludere la presenza di altre persone disperse” anche sulla base delle informazioni fornite dagli operai feriti. Le squadre Usar, specializzate nella ricerca sotto le macerie, stanno operando anche con l’aiuto dei cani. "Abbiamo squadre speciali Usar specializzate nella ricerca sotto le macerie che stanno operando anche con i cinofili”, ha spiegato Burgio. Le cause del crollo non sono ancora state accertate. Uno dei pilastri distrutti è stato isolato dai vigili del fuoco e conservato in un cassone: sarà sottoposto ad accertamenti per verificarne la struttura portante. La Procura di Messina, guidata da Antonio D’Amato, ha aperto un’inchiesta per disastro colposo.