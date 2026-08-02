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Donna accoltellata fuori da centro commerciale nel Bresciano, è grave

Cronaca
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E' successo all'esterno del centro commerciale Campo Grande a Castenedolo. Ad aggredirla sarebbe stato un uomo, probabilmente l'ex marito, che l'ha colpita con diverse coltellate mentre era in compagnia dei figli

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Accoltellata fuori da un centro commerciale nel Bresciano è ora ricoverata in gravi condizioni. La vittima è una donna di origini straniere aggredita col coltello nel tardo pomeriggio all'esterno del centro commerciale Campo Grande a Castenedolo, nel Bresciano.

Secondo una prima ricostruzione, ad accoltellarla sarebbe stato un uomo, probabilmente l'ex marito, che l'ha colpita più volte mentre era in compagnia dei figli. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti, che hanno dato l'allarme, e dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata in ospedale in condizioni giudicate gravi.

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