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Anziano accoltella moglie affetta da demenza nel Milanese, arrestato per tentato omicidio

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Dopo l’aggressione, l’uomo ha telefonato al figlio e gli ha confessato il gesto. Il figlio ha quindi chiamato i soccorsi. La donna è ricoverata in pericolo di vita all’ospedale San Carlo. Per l’86enne, affetto da crisi depressiva, sono stati disposti gli arresti domiciliari

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Un uomo di 86 anni, affetto da crisi depressiva, ha ferito gravemente con un coltello la moglie, affetta da demenza senile avanzata, nella loro abitazione, a Cesano Boscone, in provincia di Milano. Subito dopo ha telefonato al figlio e gli ha confessato il gesto. È stato quest’ultimo a chiamare i soccorsi. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio.

La donna è in pericolo di vita

 

La donna è stata trovata cosciente, ma con gravi lesioni, ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Carlo, dove è ricoverata in pericolo di vita. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri della Stazione di Cesano Boscone e della Compagnia di Corsico. L’autorità giudiziaria ha disposto per lui gli arresti domiciliari.

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