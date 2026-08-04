Anziano accoltella moglie affetta da demenza nel Milanese, arrestato per tentato omicidioCronaca
Dopo l’aggressione, l’uomo ha telefonato al figlio e gli ha confessato il gesto. Il figlio ha quindi chiamato i soccorsi. La donna è ricoverata in pericolo di vita all’ospedale San Carlo. Per l’86enne, affetto da crisi depressiva, sono stati disposti gli arresti domiciliari
Un uomo di 86 anni, affetto da crisi depressiva, ha ferito gravemente con un coltello la moglie, affetta da demenza senile avanzata, nella loro abitazione, a Cesano Boscone, in provincia di Milano. Subito dopo ha telefonato al figlio e gli ha confessato il gesto. È stato quest’ultimo a chiamare i soccorsi. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio.
La donna è in pericolo di vita
La donna è stata trovata cosciente, ma con gravi lesioni, ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Carlo, dove è ricoverata in pericolo di vita. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri della Stazione di Cesano Boscone e della Compagnia di Corsico. L’autorità giudiziaria ha disposto per lui gli arresti domiciliari.
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