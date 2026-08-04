Roma, morto lo storico imprenditore e costruttore Pietro Mezzaroma

È morto Pietro Mezzaroma, imprenditore e costruttore romano, esponente di una delle famiglie che hanno segnato la storia dell’edilizia della Capitale nella seconda metà del Novecento. Aveva 91 anni e quattro figli: Massimo, Barbara, Valentina e Alessandra. Pietro era uno dei tre figli di Amerigo Mezzaroma, insieme ai fratelli Gianni e Roberto. Gianni era il padre di Marco (presidente di Sport e Salute) e Cristina (moglie del presidente della Lazio e senatore Claudio Lotito), mentre Roberto, padre di Stefano e Giulia, è stato europarlamentare di Forza Italia dal 1994 al 1999.