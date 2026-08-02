Sul posto sono subito arrivati i sanitari che hanno soccorso il ragazzo ferito e dopo le prime cure sul posto, lo hanno accompagnato all'ospedale di Fermo. Da lì, nel corso della nottata, è stato trasferito all'ospedale Torrette di Ancona

La coltellata sarebbe arrivata al culmine di una lite avvenuta nella notte sul lungomare Gramsci di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Intorno alle 3 un ragazzo di origini nordafricane sarebbe stato ferito con un fendente a un fianco da un coetaneo originario dell'est Europa, poi scappato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono subito arrivati i sanitari della croce azzurra sangiorgese e tre pattuglie dei carabinieri di Fermo, che hanno soccorso il ragazzo ferito e dopo le prime cure sul posto, lo hanno accompagnato all'ospedale di Fermo. Da lì, nel corso della nottata, è stato trasferito all'ospedale Torrette di Ancona.