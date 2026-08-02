Sul posto sono subito arrivati i sanitari che hanno soccorso il ragazzo ferito e dopo le prime cure sul posto, lo hanno accompagnato all'ospedale di Fermo. Da lì, nel corso della nottata, è stato trasferito all'ospedale Torrette di Ancona
La coltellata sarebbe arrivata al culmine di una lite avvenuta nella notte sul lungomare Gramsci di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Intorno alle 3 un ragazzo di origini nordafricane sarebbe stato ferito con un fendente a un fianco da un coetaneo originario dell'est Europa, poi scappato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono subito arrivati i sanitari della croce azzurra sangiorgese e tre pattuglie dei carabinieri di Fermo, che hanno soccorso il ragazzo ferito e dopo le prime cure sul posto, lo hanno accompagnato all'ospedale di Fermo. Da lì, nel corso della nottata, è stato trasferito all'ospedale Torrette di Ancona.
Le indagini
I carabinieri stanno indagando per risalire all'identità dell'accoltellatore. Raccolte diverse testimonianze oculari. Molti i ragazzi presenti a quell’ora sul lungomare e alcuni hanno raccontato la loro versione dei fatti ai carabinieri. L'aggressione arriva a poche ore dall'istituzione in prefettura delle zone di vigilanza rafforzata tra cui proprio il lungomare Gramsci. Il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, ha infatti proposto alla prefettura il provvedimento dal momento che il tratto centrale della litoranea è spesso scenario di risse, violenze e colluttazioni.