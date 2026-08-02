Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fermo, ragazzo accoltellato sul lungomare di Porto San Giorgio: aggressore in fuga

Cronaca

Sul posto sono subito arrivati i sanitari che hanno soccorso il ragazzo ferito e dopo le prime cure sul posto, lo hanno accompagnato all'ospedale di Fermo. Da lì, nel corso della nottata, è stato trasferito all'ospedale Torrette di Ancona

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

La coltellata sarebbe arrivata al culmine di una lite avvenuta nella notte sul lungomare Gramsci di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Intorno alle 3 un ragazzo di origini nordafricane sarebbe stato ferito con un fendente a un fianco da un coetaneo originario dell'est Europa, poi scappato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono subito arrivati i sanitari della croce azzurra sangiorgese e tre pattuglie dei carabinieri di Fermo, che hanno soccorso il ragazzo ferito e dopo le prime cure sul posto, lo hanno accompagnato all'ospedale di Fermo. Da lì, nel corso della nottata, è stato trasferito all'ospedale Torrette di Ancona. 

Le indagini

I carabinieri stanno indagando per risalire all'identità dell'accoltellatore. Raccolte diverse testimonianze oculari. Molti i ragazzi presenti a quell’ora sul lungomare e alcuni hanno raccontato la loro versione dei fatti ai carabinieri. L'aggressione arriva a poche ore dall'istituzione in prefettura delle zone di vigilanza rafforzata tra cui proprio il lungomare Gramsci. Il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, ha infatti proposto alla prefettura il provvedimento dal momento che il tratto centrale della litoranea è spesso scenario di risse, violenze e colluttazioni.

Approfondimento

Bari, ragazza picchiata al parco Rossani: arrestata custode bagni

Cronaca: Ultime notizie

Strage Bologna, Mattarella: "Neofascismo voleva distruggere valori"

Cronaca

Il presidente della Repubblica in occasione dell’anniversario: "Il segno profondo impresso dalla...

Milano, continua l'ultimo saluto a Don Mazzi nella sede di Exodus

Cronaca

"È stato un uomo che ha fatto grande Milano, che ha saputo rispondere ai giovani di questa città...

Ondata di caldo, oggi bollino rosso in 23 città. Lunedì in 25. LIVE

live Cronaca

Caldo record dal Nord al Sud dell'Italia: oggi sono 23 le città col bollino rosso di allerta del...

Trento, dopo 9 anni muore 13enne che mangiò latte crudo contaminato

Cronaca

A dare la notizia è stato il padre, Giovanni Battista Maestri: "Il nostro Mattia ci ha lasciato e...

Bari, ragazza picchiata al parco Rossani: arrestata custode bagni

Cronaca

È stata arrestata la custode dei bagni pubblici del parco Rossani, ritenuta responsabile...

Cronaca: i più letti