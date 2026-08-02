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Cade da cavallo e finisce in un burrone, muore uomo nel Vicentino

Cronaca

La tragedia lungo il percorso dei Trinceroni di Campolongo nel comune di Valbrenta. Inutili i soccorsi, si indaga sulla dinamica dell'incidente

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In sella ad un cavallo cade in dirupo e muore. L'incidente è avvenuto inmattinata lungo il percorso dei Trinceroni di Campolongo nel comune di Valbrenta (Vicenza). Ancora da capire le cause che hanno portato a causare la caduta fatale. L'intervento dei soccorsi è stato reso particolarmente difficoltoso per il luogo impervio e a causa di fitta boscaglia e del pericolo di caduta di sassi. Sul posto è intervenuto anche un elicottero del Suem 118. Il medico però ha constato il decesso dell'uomo e nella caduta è morto anche il cavallo.

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