Incendio alla Barona, alta colonna di fumo nero su Milano

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È emergenza incendi in Grecia, dove i roghi hanno colpito diverse aree del Paese e raggiunto la località costiera di Porto Germeno, circa 70 chilometri da Atene. Centinaia di vigili del fuoco sono impegnati su più fronti, mentre i forti venti ostacolano le operazioni dei mezzi aerei e alimentano la propagazione delle fiamme. Il governo ellenico ha definito la situazione 'estremamente difficile', con i soccorritori ormai 'al limite'. Ecco le immagini dell’emergenza.