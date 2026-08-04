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Lo speciale di Sky TG24 sull'emergenza incendi
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Incendio alla Barona, alta colonna di fumo nero su Milano

Cronaca
Mariarosa Maioli

Le fiamme sono divampate poco prima delle 19 in via Ettore Ponti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Ancora ignote le cause

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Una densa colonna di fumo nero si è alzata nel tardo pomeriggio di martedì 4 agosto dalla zona Barona, a Milano, dove è scoppiato un incendio in un capannone. Come riporta Milano Today, il rogo si è sviluppato poco prima delle 19 in via Ettore Ponti, richiamando l'attenzione anche a distanza per il fumo ben visibile in diverse aree della città.

Incendio barona
Il fumo sulla città di Milano - Mariarosa Maioli

La colonna di fumo nero

Dal luogo dell'incendio si è alzata una colonna di fumo nero che è stata avvistata anche in diverse zone di Milano. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. Al momento non risultano persone coinvolte. Non sono ancora note le cause che hanno provocato l'incendio.

 

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