Incendio alla Barona, alta colonna di fumo nero su Milano

Le fiamme sono divampate poco prima delle 19 in via Ettore Ponti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Ancora ignote le cause
Una densa colonna di fumo nero si è alzata nel tardo pomeriggio di martedì 4 agosto dalla zona Barona, a Milano, dove è scoppiato un incendio in un capannone. Come riporta Milano Today, il rogo si è sviluppato poco prima delle 19 in via Ettore Ponti, richiamando l'attenzione anche a distanza per il fumo ben visibile in diverse aree della città.
La colonna di fumo nero
Dal luogo dell'incendio si è alzata una colonna di fumo nero che è stata avvistata anche in diverse zone di Milano. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. Al momento non risultano persone coinvolte. Non sono ancora note le cause che hanno provocato l'incendio.
Vedi anche
Grecia, gli aerei antincendio combattono i roghi a Psatha
Incendi in Grecia, emergenza a Porto Germeno. FOTO
È emergenza incendi in Grecia, dove i roghi hanno colpito diverse aree del Paese e raggiunto la località costiera di Porto Germeno, circa 70 chilometri da Atene. Centinaia di vigili del fuoco sono impegnati su più fronti, mentre i forti venti ostacolano le operazioni dei mezzi aerei e alimentano la propagazione delle fiamme. Il governo ellenico ha definito la situazione 'estremamente difficile', con i soccorritori ormai 'al limite'. Ecco le immagini dell’emergenza.