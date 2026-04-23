Firenze, maxi antenna oscura il Duomo: è polemica

A Firenze un grande cilindro bianco installato in viale Belfiore ostacola la vista del Duomo. L’impianto è a norma secondo il Comune, ma la Soprintendenza critica le dimensioni giudicate eccessive.
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