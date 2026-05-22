Introduzione
È un Cavaliere Oscuro che diverte e si diverte quello protagonista di Lego Batman – L’eredità del Cavaliere Oscuro, videogame sviluppato da TT Games disponibile dal 22 maggio per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam ed Epic Games Store. Un’avventura che nasce con l’ambizione di proporre a una platea quanto più vasta possibile di gamer la storia definitiva di Batman, naturalmente senza rinunciare all’inconfondibile stile Lego. E che, in maniera per certi versi sorprendente, ci riesce a pieno. Lego Batman – L’eredità del Cavaliere Oscuro non è un gioco particolarmente sfidante ma è eccezionalmente divertente e appagante per i fan dei due marchi e per i giocatori occasionali. Una più che degna celebrazione dei 90 anni di vita del personaggio creato da Bob Kane e Bill Finger.
Quello che devi sapere
La storia
La storia di Lego Batman – L’eredità del Cavaliere Oscuro è un curioso e riuscitissimo pastiche che unisce elementi della storia crossmediale del personaggio, dai fumetti ai film, passando ovviamente per i videogiochi con un grande debito di riconoscenza alla serie “Arkham” di Rocksteady. Si parte dalle origini delle origini, con una prima scena che vede il piccolo Bruce intento a cercare i pezzi del suo costume da Fantasma Grigio per andare al cinema con papà Thomas e mamma Martha, si passa naturalmente per il trauma dell’omicidio dei genitori a Crime Alley e poi, dopo un time-skip di una decina d’anni, per l’addestramento con Ra’s al Ghul a Nanda Parbat e il ritorno a Gotham con la scoperta della Batcaverna. Il giocatore viene così proiettato in una metropoli preda della criminalità e fa man mano conoscenza con tutti i villain storici di Batman a partire da Carmine Falcone, il Pinguino, Cappuccio Rosso che poi diventerà Joker, Poison Ivy.
Le citazioni
Tantissime le citazioni che faranno saltare sul divano i fan più accaniti del Cavaliere Oscuro. Gli omaggi ai film di Tim Burton, Christopher Nolan e Matt Reeves sono palesi, con scene ripetute con estrema precisione. E tra gli easter egg cinematografici ce n’è pure uno dedicato a Dirty Dancing. Ma la storia è assolutamente originale e sorprendentemente coerente. Così Lego Batman – L’eredità del Cavaliere Oscuro si propone come un gioco nuovo, fresco, innovativo ma anche estremamente fedele e rispettoso di tutto ciò che è stato precedentemente raccontato su Batman. Un vero e proprio viaggio nel mito del Cavaliere Oscuro declinato in una chiave umoristica capace di strappare più di una risata.
Il gameplay
È possibile scegliere tre livelli di difficoltà: quella classica della storia, che prevede un tempo di gioco poco sotto le 20 ore, il livello intermedio “Giustiziere mascherato”, il più difficile “Cavaliere Oscuro”, che prevede vite limitate e una maggiore frequenza di nemici più forti. In nessuno dei casi il gioco diventa esattamente difficile né nei combattimenti né negli enigmi, e per i gamer più esigenti ed esperti questo potrebbe essere un limite. Al contrario risulta un pregio per i giocatori più giovani e per quelli meno esperti, che si trovano tra le mani un’esperienza di gioco realmente per tutti. La meccanica di gioco è chiaramente debitrici della serie Arkham, della quale ripropone il sistema di combattimento “free flow”: un tasto per colpire, uno per schivare, uno per contrattaccare e uno per le mosse da ko quando la barra dell’energia è pienamente carica. Si può giocare da soli o in modalità cooperativa locale a schermo condiviso, con uno dei due giocatori che controllerà il personaggio che, di capitolo in capitolo, affiancherà Batman. Interessante anche la possibilità per il secondo giocatore di entrare e uscire dal gioco in qualsiasi momento senza alcun impatto negativo sul prosieguo dalla partita.
In giro per Gotham
Se i combattimenti e gli enigmi non sono particolarmente complessi, un livello di sfida un po’ più alto è rappresentato dalla componente esplorativa del gioco. Cercare oggetti e muoversi per una Gotham open world con una mappa estremamente dettagliata e vasta è parte del divertimento, che lo si faccia di corsa, in volo planato, volteggiando tra i palazzi con i rampini o alla guida di una batmobile indistruttibile. Ci si trova spesso a dover smontare e rimontare elementi degli scenari per costruire strumenti indispensabili per l’avanzamento del gioco, esattamente come ci si aspetterebbe da un gioco Lego. E anche questo è un elemento che arricchisce e rende originale lo scenario.
Costumi
Sempre all’insegna della celebrazione della lunga storia di Batman, la possibilità di conquistare e collezionare i costumi che ha indossato nel corso degli anni e attraverso i media. Dal costume di Batman Età dell’oro, un costume classico basato sul debutto del giustiziere mascherato in Detective Comics n°27 (1939), riscattabile all’avvio da chi ha creato un account Warner Bros. Games o lo creerà sul momento, al costume di Batman Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, ispirato alla leggendaria serie a fumetti, riservato a chi ha effettuato il pre-ordine. Per un totale di 100 diversi costumi per i personaggi giocabili.
I personaggi giocabili
Oltre a quelli di Batman, protagonista di tutta la storia, si potranno vestire di volta in volta i panni di altri sei personaggi, alleati che si alterneranno al fianco del Crociato Incappucciato: dall’immancabile Robin, che si evolverà poi in Nightwing, fino a Catwoman, Jim Gordon, Batgirl e Talia Al Ghul. Ognuno di questi personaggi porta con sé gadget e abilità speciali coerenti con la sua caratterizzazione.
Il prezzo
Lego Batman – L’eredità del Cavaliere Oscuro è disponibile alla vendita nei negozi di videogiochi e sugli store digitali al prezzo di 69,99 per la standard edition e al prezzo di 89,90 per la Deluxe, che include il pacchetto Arkham Trilogy, il pacchetto Batman of the Future e il pacchetto Musica della festa, ognuno dei quali include 7 costumi (1 per ogni personaggio giocabile), 1 Batmobile e un set di 5 oggetti per personalizzare la Batcaverna. Inoltre, sempre la Deluxe, permetterà a settembre di scaricare la collezione del caos con una nuova missione della storia e la modalità Caos con la possibilità provare una fuga da Arkham con il Joker e Harley Quinn e il pacchetto Sinistro a tema criminali, anch’esso con 7 costumi (1 per ogni personaggio giocabile originale), 1 Batmobile e un set di 5 oggetti per personalizzare la Batcaverna.