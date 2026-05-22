Se i combattimenti e gli enigmi non sono particolarmente complessi, un livello di sfida un po’ più alto è rappresentato dalla componente esplorativa del gioco. Cercare oggetti e muoversi per una Gotham open world con una mappa estremamente dettagliata e vasta è parte del divertimento, che lo si faccia di corsa, in volo planato, volteggiando tra i palazzi con i rampini o alla guida di una batmobile indistruttibile. Ci si trova spesso a dover smontare e rimontare elementi degli scenari per costruire strumenti indispensabili per l’avanzamento del gioco, esattamente come ci si aspetterebbe da un gioco Lego. E anche questo è un elemento che arricchisce e rende originale lo scenario.