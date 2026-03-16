Meteo, allerta maltempo arancione su Calabria e Sicilia: scuole chiuse

Allerta arancione in Calabria

Già nel corso della notte la Calabria è stata colpita da forti precipitazioni e temporali che hanno interessato diffusamente il territorio della regione. La Protezione civile, insieme al centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso un'allerta meteo arancione per oggi su tutta la Calabria. Scuole chiuse a Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia e in molti altri Comuni. Già diverse le segnalazioni di danni. A Stalettì, nel Catanzarese, una tromba d'aria ha divelto le coperture di alcuni magazzini, mentre a Cosenza si segnalano danni agli stand della fiera di San Giuseppe, distrutti dalle forti raffiche di vento. La Protezione civile regionale monitora i corsi d'acqua, in particolare quelli del Lametino e la zona del Crati, già interessata un mese fa da una esondazione. Nel bollettino si prevedono "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale" con "fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. I fenomeni saranno più intensi sui rilievi".