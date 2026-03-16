Meteo, allerta maltempo arancione su Calabria e Sicilia: scuole chiuse

Meteo, allerta maltempo arancione su Calabria e Sicilia: scuole chiuseCronaca
Forti piogge al Sud. Diverse segnalazioni di danni in Calabria. Voli deviati da Catania su altri aeroporti. Allerta gialla per Basilicata e Puglia
Maltempo in arrivo al Sud lunedì 16 marzo. La settimana si apre con una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale: acquazzoni in particolare su Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Più asciutto altrove salvo fenomeni su medio adriatico e un po' di instabilità al Nord-Est.
Allerta arancione in Calabria
Già nel corso della notte la Calabria è stata colpita da forti precipitazioni e temporali che hanno interessato diffusamente il territorio della regione. La Protezione civile, insieme al centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso un'allerta meteo arancione per oggi su tutta la Calabria. Scuole chiuse a Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia e in molti altri Comuni. Già diverse le segnalazioni di danni. A Stalettì, nel Catanzarese, una tromba d'aria ha divelto le coperture di alcuni magazzini, mentre a Cosenza si segnalano danni agli stand della fiera di San Giuseppe, distrutti dalle forti raffiche di vento. La Protezione civile regionale monitora i corsi d'acqua, in particolare quelli del Lametino e la zona del Crati, già interessata un mese fa da una esondazione. Nel bollettino si prevedono "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale" con "fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. I fenomeni saranno più intensi sui rilievi".
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Scuole chiuse e voli cancellati a Catania
Allerta meteo arancione anche in Sicilia. Scuole chiuse a Catania, così come in diversi altri Comuni della provincia. Il sindaco del capoluogo etneo, Enrico Trantino, in considerazione del bollettino meteo diramato dalla Protezione civile regionale, ha dato indicazioni agli uffici per redigere ordinanza di sospensione delle attività didattiche. Chiusi anche tutti i parchi della città e il giardino Bellini. Disagi anche all'aeroporto di Catania: diversi voli sono stati deviati sul "Falcone Borsellino" di Palermo, tra cui quelli provenienti tra Trieste, Torino e Napoli. Allerta gialla per Basilicata e Puglia.
Il dettaglio delle allerte
MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO/ALLERTA ARANCIONE
Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale.
Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale.
MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA ARANCIONE
Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale.
Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia
MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ALLERTA ARANCIONE:
Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.
ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO/ALLERTA GIALLA
Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico
ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA GIALLA:
Basilicata: Basi-A2, Basi-E2, Basi-D, Basi-A1, Basi-C, Basi-E1.
Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Salento, Puglia Centrale Bradanica.
Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico
ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ALLERTA GIALLA
Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C.
Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Salento, Puglia Centrale Bradanica.
Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.
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Le previsioni per i prossimi giorni
Per martedì 17 sono attese ancora nuvole piogge al Sud Italia mentre altrove i fenomeni saranno più sporadici. Da mercoledì temperature in calo anche di 5-7 gradi sotto media sui settori orientali e possibilità di neve a basa quota specie sul'Appennino. Nel corso del weekend ancora correnti più fredde verso il Mediterraneo centrale. Temperature in ripresa ma clima ancora piuttosto freddo, possibilità di precipitazioni soprattutto sulle regioni meridionali.