Per tre giorni, dal 26 al 28 giugno, l'isola diverrà un palcoscenico per promuovere la salvaguardia del mare. Giunto alla sua ottava edizione, l'evento è dedicato agli "Itinerari Mediterranei" e promosso da Fondazione Acqua dell'Elba ascolta articolo

Dal 26 al 28 giugno 2026, l’isola d’Elba si trasformerà in un palcoscenico per dare voce al mare grazie a SEIF – Sea Essence International Festival, il festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza. Promosso da Fondazione Acqua dell’Elba, l'evento dedica la sua ottava edizione agli “Itinerari Mediterranei”: percorsi attraverso cui leggere il mare come bene comune, ecosistema da proteggere e luogo di incontro tra comunità ed esperienze culturali.

Quattro itinerari per scoprire il Mediterraneo Il programma del festival prevede l’allestimento di itinerari diversi per far scoprire al pubblico il Mediterraneo e l’Isola d’Elba. Gli itinerari fisici racconteranno le rotte in barca a vela e i cammini storici che attraversano le isole. Gli itinerari della sostenibilità, invece, promuoveranno il turismo rigenerativo capace di valorizzare i territori e proteggere gli ecosistemi marini. Mentre con gli itinerari culturali sarà possibile riscoprire il Mediterraneo come storico luogo di incontro tra popoli e culture. Tra cui la Via dell’Essenza, che entrerà nella rete dei Cammini d’Italia e che il festival metterà a disposizione di tutta la cittadinanza per conoscere l’identità dell’isola. Infine, verranno allestiti itinerari educativi, di cui saranno protagoniste le nuove generazione tramite i percorsi di Ocean Literacy (Educazione all’Oceano) e il consolidamento della rete europea delle Scuole Blu, che metterà in relazione le scuole dell’Isola d’Elba con realtà nazionali. Vedi anche Si può rendere un'isola un modello esportabile di sostenibilità?