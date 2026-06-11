Per tre giorni, dal 26 al 28 giugno, l'isola diverrà un palcoscenico per promuovere la salvaguardia del mare. Giunto alla sua ottava edizione, l'evento è dedicato agli "Itinerari Mediterranei" e promosso da Fondazione Acqua dell'Elba
Dal 26 al 28 giugno 2026, l’isola d’Elba si trasformerà in un palcoscenico per dare voce al mare grazie a SEIF – Sea Essence International Festival, il festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza. Promosso da Fondazione Acqua dell’Elba, l'evento dedica la sua ottava edizione agli “Itinerari Mediterranei”: percorsi attraverso cui leggere il mare come bene comune, ecosistema da proteggere e luogo di incontro tra comunità ed esperienze culturali.
Quattro itinerari per scoprire il Mediterraneo
Il programma del festival prevede l’allestimento di itinerari diversi per far scoprire al pubblico il Mediterraneo e l’Isola d’Elba. Gli itinerari fisici racconteranno le rotte in barca a vela e i cammini storici che attraversano le isole. Gli itinerari della sostenibilità, invece, promuoveranno il turismo rigenerativo capace di valorizzare i territori e proteggere gli ecosistemi marini. Mentre con gli itinerari culturali sarà possibile riscoprire il Mediterraneo come storico luogo di incontro tra popoli e culture. Tra cui la Via dell’Essenza, che entrerà nella rete dei Cammini d’Italia e che il festival metterà a disposizione di tutta la cittadinanza per conoscere l’identità dell’isola. Infine, verranno allestiti itinerari educativi, di cui saranno protagoniste le nuove generazione tramite i percorsi di Ocean Literacy (Educazione all’Oceano) e il consolidamento della rete europea delle Scuole Blu, che metterà in relazione le scuole dell’Isola d’Elba con realtà nazionali.
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Il concerto con gli strumenti del mare chiuderà SEIF 2026
Il Festival si caratterizza per essere un evento diffuso e anche questa edizione si articolerà su tre giornate che animeranno i comuni di Marciana, Portoferraio e Marciana Marina. Prendendo il via venerdì 26 giugno con laboratori e attività di diving, a cui seguirà l'inaugurazione ufficiale. L'evento si concluderà poi domenica 28 giugno con il concerto “PICCOLA ORCHESTRA DEI POPOLI” dell’Orchestra del Mare, con un monologo liberamente tratto da Memoria del legno di Paolo Rumiz, per la regia di Ciro Menale, e con il concerto con gli strumenti del mare. L'obiettivo di SEIF 2026, spiega Fabio Murzi, presidente della Fondazione Acqua dell’Elba, è "raccontare il Mediterraneo come un grande sistema di itinerari che nel mare trovano un punto di incontro". "Il mare - conclude Murzi - è un bene comune da conoscere, proteggere e valorizzare attraverso la partecipazione di territori, istituzioni, scuole, imprese e cittadini”.