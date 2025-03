Ue, Lagarde: “Dazi Usa al 25% peserebbero per lo 0,3% su Pil Eurozona”

Lagarde: "Sale l'incertezza, nessun impegno su un percorso di tassi"

"Siamo determinati a garantire che l'inflazione si stabilizzi in modo sostenibile al nostro obiettivo di medio termine del 2%", ha ribadito la presidente della Bce in audizione davanti alla commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo. "Soprattutto nelle attuali condizioni di crescente incertezza, seguiremo un approccio dipendente dai dati e riunione per riunione per determinare l'appropriata posizione di politica monetaria. Non ci stiamo impegnando in anticipo su un particolare percorso di tassi".