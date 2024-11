Introduzione

L’autunno si muove verso l’inverno e cresce il consumo di alimenti tipici di stagione. Tra questi il minestrone di verdura, su cui molti puntano nelle sere più fredde quando si cerca un’opzione salutare. Non sempre c’è però il tempo di prepararlo da sé, con tutte le verdure e gli ortaggi freschi di stagione. Vengono in aiuto i minestroni già pronti, da scovare nel bancone dei surgelati al supermercato.



Quali sono le offerte migliori in circolazione? Altroconsumo ha stilato una classifica utile per orientarsi tra le proposte in commercio, sulla base di caratteristiche che vanno dal rapporto qualità-prezzo al sapore e alla presenza (o assenza) di sostanze potenzialmente nocive. Proprio su quest’ultimo punto va subito detto che i risultati complessivamente sono scarsi: più della metà delle buste contengono pesticidi critici