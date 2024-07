Introduzione

In passato etichettate come prodotti di scarsa qualità, oggi le varie catene di supermercati hanno saputo rivalutarle: per questo Altroconsumo ha stilato una classifica delle migliori pizze surgelate da supermercato, fornendo anche consigli su come valutare l’apporto calorico, come cuocerle e a quali ingredienti fare attenzione.

A dominare la classifica è Italpizza La Numero Uno Marinara, l’unica a sfondare i 70 punti di valutazione, seguita da Esselunga Bio Pizza alle Verdure con Grano Kamut, che ha ottenuto 69 punti, e Findus La Pizza Rossa, con 67 punti. Nella classifica presenti anche altri marchi, come Buitoni, Roncadin e Tre Mulini, quest’ultimo di proprietà di Eurospin.