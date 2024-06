La furosina è una sostanza he si forma quando il latte subisce un trattamento termico elevato come nel caso della sua trasformazione in polvere. Per verificare quindi la possibile presenza di latte in polvere nel prodotto si controlla la presenza di quest'ultima. In Italia è vietato produrre la mozzarella con questa materia prima (è previsto esclusivamente l’uso di latte fresco) e ci sono limiti di legge per la furosina a garanzia del corretto processo di fabbricazione. Tra i prodotti analizzati, Altroconsumo ha trovato quantitativi elevati di furosina, indicativi della possibile presenza di latte in polvere, nella mozzarella Coop Spesotti. Però, essendo prodotta in Slovenia, questa mozzarella non è tenuta a rispettare la legge italiana