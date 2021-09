Quattro ricette facili e veloci con le bietole da provare

Soggetta a raccolto continuo e quindi disponibile tutto l'anno , la bieta da costa, o erbetta o bietola, è una delle verdure più apprezzate, da salutisti e buongustai, per il suo sapore delicato e la sua consistenza leggera. Ricca di clorofilla, è facile da individuare per il suo colore verde brillante. Una volta pulita, si consuma per intera, dalle foglie esterne fino al gambo, di solito abbastanza tenero.

Tra le proprietà nutrizionali della bietola, la sua elevata digeribilità che la rende perfetta per i pasti serali. Contiene carotene ma anche un prezioso mix di vitamine, A, C e K, oltre al potassio e al ferro. Altamente versatile, questa verdura può essere impiegata in moltissimi modi: dai centrifugati ai bolliti, ai ripieni per le torte salate o ripassata in padella in maniera sfiziosa. Vediamo alcune proposte da cucinare rapidamente.

In padella col pangrattato

Per preparare questo contorno occorrono circa venti minuti. Lavare la bietola e tagliarla grossolanamente facendola appassire in padella col coperchio e pochissima acqua per cinque minuti; in seguito, spegnere la fiamma. In un'altra padella rosolare uno spicchio d'aglio nell'olio extravergine, rimuoverlo e aggiungere mollica di pane o pangrattato con una manciata abbondante di parmigiano reggiano, facendo imbiondire il tutto per qualche minuto. Unire la verdura e ripassare a fiamma alta per qualche minuto ancora, rigirando spesso per non fare attaccare le bietole sul fondo. Servire caldo con carne o pesce.

Sformato di bietole

Questa ricetta si prepara rapidamente ma occorre un tempo di cottura di quaranta minuti. Sbollentare le bietole per dieci minuti, scolarle e tagliarle sottili. In una ciotola, mescolare 3 uova intere, sale, pepe e parmigiano reggiano e unirvi le bietole. Versare uno strato del composto in una teglia su carta da forno. Aggiungere uno strato al centro di formaggio filante a vostra scelta. Coprire con un altro strato di verdura e spolverare con pangrattato e parmigiano più un filo d'olio. Cuocere in forno a 180° facendo formare la crosticina col grill negli ultimi nei cinque minuti finali.

Bietole lesse

Quando si cucinano le bietole lesse, può essere utilizzata la verdura nella sua interezza, gambi compresi perché si ammorbidiranno con la cottura. Pulire e lavare le bietole. Se c'è tempo, lasciarle nella vasca del lavandino per un paio d'ore in acqua molto fredda per ravvivarle. La cottura va fatta in una pentola capiente con poca acqua e sale, col coperchio per 5-10 minuti finché non risultano tenere. Se non si vogliono mangiare in maniera semplice, con sale pepe limone o aceto, si possono preparare in padella, ripassandole con un filo d'olio e uno spicchio d'aglio leggermente imbiondito. Servire calde con un secondo a scelta.

Torta salata con verdura e brie

Questa ricetta è una saporita variazione del classico ripieno con la ricotta, tipico delle torte salate. La pasta può essere preparata in casa o acquistata pronta. In questo caso, suggeriamo un rotolo di pasta sfoglia che renderà croccante il risultato. Pulire e lessare la bietola in padella con poca acqua e col coperchio per dieci minuti; scolare e sminuzzare le foglie. Ripassare la verdura in una padella con aglio e olio. A parte, in una ciotola, sbattere un uovo intero con sale e pepe e parmigiano reggiano. Stendere in una teglia rettangolare la pasta sfoglia e mettere sul fondo uno strato di brie tagliato in fette sottili. Versare la verdura e coprire con un altro strato di pasta sfoglia. Spennellare con un uovo sbattuto e bucherellare la superficie. La torta salata cuoce nel forno a 200° per poco più di venti minuti e può essere servita calda o fredda, anche come antipasto.