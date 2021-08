Insalata greca, ricetta originale e ingredienti che non devono mancare

L’insalata greca è un piatto tipico dell'omonima regione Mediterranea che negli ultimi anni sta però spopolando in tutta Europa. Ecco la ricetta originale e quali ingredienti non devono per nessun motivo mancare in un’insalata che sia un gustoso mix di ingredienti nel pieno rispetto della tradizione

L’insalata greca è un piatto tipico della cucina ellenica che negli ultimi anni spopola sempre di più in tutta Europa per il turbinio di sapori che si porta con sé. Il rosso del pomodoro maturo si unisce al verde dei cetrioli affettati, insieme all’aroma caratteristico della cipolla rossa, del formaggio feta (di pecora e capra) e delle olive nere, da condire con sale, origano, aceto e olio EVO. E se in alcune regioni della Grecia meridionale è buona norma un tocco deciso dato dai capperi, al nord sono molte le varianti arricchite dal gusto intenso dei peperoni.

Dalle proprietà rinfrescanti, l’insalata greca è perfetta per pranzi e cene estive, una portata poco calorica che ben si presta a diventare piatto unico sulle tavole imbandite. Golosa, facile e veloce da preparare, questa mixture di verdure ben si sposa anche con diete vegetariane, accompagnata a crostini di pane o fette rustiche e casereccie. Sono sempre di più le persone che amano unirla alla tradizionale salsa yogurt o tsatziki, un concentrato composto da yogurt greco e cetrioli, aromatizzati alle erbe. Ecco la ricetta originale e quali ingredienti non devono per nessun motivo mancare in una insalata greca che rispetti appieno la tradizione.

Procedimento per preparare l’insalata greca originale

Nella ricetta originale dell’insalata greca non si utilizza di norma la lattuga che può essere però aggiunta a piacere agli ingredienti sopra elencati. Ma come si prepara l’insalata greca? Il primo passaggio per preparare questa gustosa macedonia di verdure consiste nella lavorazione della cipolla rossa. Dopo averla lavata e tagliata ad anelli sottilissimi, seguire il seguente procedimento per spegnere leggermente il suo sapore forte: tagliare la cipolla rossa a rondelle, trasferirla in una ciotola a cui aggiungere un cucchiaino di sale. Successivamente sciacquare in acqua fredda abbondante e trasferire di nuovo nella ciotola, questa volta con un po’ di aceto. Lasciare riposare per alcuni minuti, poi scolare. Dopo la preparazione delle cipolle, proseguire lavando i pomodori maturi e tagliandoli a spicchi. Allo stesso modo lavare il cetriolo e affettarlo insieme al formaggio feta. In una ciotola abbastanza capiente, trasferire i pomodori e i cetrioli da salare. Incorporare anche la cipolla rossa e le olive, la feta greca e condire il tutto con origano e Olio Extra-Vergine di Oliva (essenziale per esaltare il sapore degli ingredienti). Alcune tra le varianti più saporite dell’insalata greca, vedono l’aggiunta di peperoni a crudo, capperi, ma anche semi di sesamo o di chia.