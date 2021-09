Torte salate con pasta brisè, quattro ricette sfiziose da provare

Molto amata in cucina, la pasta brisè è perfetta per le torte salate, da farcire in maniera creativa per un pasto veloce ed appetitoso Condividi:

La pasta brisè è uno dei cavalli di battaglia per chi è amante della cucina piena di gusto ma è anche un prezioso alleato della dispensa perché si presta con estrema versatilità a una gran quantità di ricette per torte salate da personalizzare in base a quello che è disponibile in casa. Con le quiche, infatti, potrete mettere alla prova la vostra fantasia: non occorre essere cuochi esperti per preparare un'ottima torta salata. Si tratta di una ricetta semplicissima e rapida che vi consentirà di svuotare il frigo di qualche ingrediente di troppo accontentando il palato di tutti.



La ricetta della base di pasta brisè approfondimento Pesto di rucola e noci, la ricetta leggera e veloce da preparare La pasta brisè si prepara in una decina di minuti ed è la base per la selezione di ricette presentate di seguito. Occorrono farina, burro, acqua fredda e un pizzico di sale. Ecco la preparazione: in una ciotola, lavorate a freddo un panetto di burro a temperatura ambiente da 125 grammi con 250 grammi di farina. Una volta ottenuto un composto granuloso, scioglierlo in 100 ml di acqua fredda aggiungendo un pizzico di sale. Compattare l'impasto e avvolgerlo in una pellicola lasciandolo riposare per mezz'ora nel frigo. Dopo questo tempo, sarà pronto per essere steso nella teglia. Con ripieno di zucchine e bacon Uno dei ripieni più semplici prevede l'uso delle zucchine insaporite con un tocco croccante di bacon. Per il ripieno, mescolare 400 grammi di ricotta con 2 uova intere, sale e pepe e un pizzico di noce moscata. A parte, far rosolare una manciata abbondante di bacon in una padella con un filo d'olio. Intanto, affettare le zucchine in maniera sottile, le userete a crudo. Aggiungere il bacon alla ricotta lavorata insieme a qualche cubetto di formaggio affumicato a vostra scelta. Stendere la pasta e farcire la torta. La vostra quiche sarà pronta in forno caldo, a 180° dopo 40 minuti.