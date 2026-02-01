I lavoratori di Ita Airways incroceranno le braccia per l’intera giornata di lunedì 16 febbraio 2026. Previste le consuete fasce di garanzia che andranno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. All’agitazione aderiscono le sigle rappresentative di piloti, assistenti di volo e personale di terra: Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp. Alla base della protesta, spiegano i sindacati in una nota, ci sono l’assenza di risposte ritenute adeguate sul piano industriale approvato dal consiglio di amministrazione - giudicato insufficiente e povero di investimenti sulla flotta - e il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto a dicembre 2024. Sul fronte operativo, secondo i dati Cirium, il 16 febbraio Ita prevede 314 voli e circa 51 mila posti in vendita: quasi il 70% delle partenze è programmato al di fuori delle fasce protette, con un possibile coinvolgimento di 25-27 mila passeggeri, a cui si sommano le cancellazioni dei giorni immediatamente precedenti e successivi.