Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a febbraio: calendario e date
Anche il mese di febbraio è interessato da diversi scioperi, soprattutto nel settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. Diverse le agitazioni: domani, 2 febbraio, si ferma il personale di Trenord; il 6 dicembre, invece, i lavoratori del settore portuale in tutta Italia. Il 16 febbraio è prevista una mobilitazione di 24 ore del personale di Ita Airways e di Vueling, mentre il 27 febbraio si fermeranno i lavoratori di Ferrovie dello Stato.
Sciopero Trenord – 2 febbraio
Dalle ore 3 del 2 febbraio alle ore 2 del 3 febbraio, possibili disagi per i pendolari a causa dello sciopero del personale di Trenord aderente a Orsa Trasporti. Durante tutta la durata dell'agitazione, il servizio regionale e suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza potrebbero subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni. Restano assicurati i treni che circolano nelle fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21. Chi dovesse rinunciare al viaggio a causa dello sciopero potrà chiedere il rimborso del biglietto secondo le modalità previste per i treni regionali. Per limitare i disagi è consigliabile monitorare con attenzione i canali ufficiali di Trenord, il sito e l’app, dove vengono pubblicati aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione.
Settore portuale – 6 febbraio
Previsto uno sciopero per l’intera giornata del 6 febbraio da parte delle ditte del settore portuale: la mobilitazione, indetta da Usb Lavoro Privato, sarà sull’intero territorio nazionale.
Trasporto pubblico locale Bari e Teramo – 6 febbraio
Il personale della società AMTAB di Bari incrocerà le braccia per 4 ore, dalle 08:30 alle 12:30. Situazione più critica in Abruzzo, dove la società TUA di Teramo osserverà uno sciopero di 24 ore a livello provinciale.
Comune di Como – 11 febbraio
Nella giornata dell’11 febbraio previsto uno sciopero di 24 ore dei lavoratori del Comune di Como: a indire la mobilitazione i sindacati Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Cobas, Cse Flpl.
Trasporto pubblico locale Udine, Bolzano, Termoli – 13 febbraio
Il 13 febbraio previsti scioperi del personale del trasporto pubblico locale in 3 città: a Termoli prevista una mobilitazione di 24 ore dei lavoratori della società GTM, così come di coloro che lavorano presso la società Sasa di Bolzano. Discorso diverso, invece, a Udine, dove lo sciopero del personale della società Arriva Udine sarà di 9 ore, dalle 15 alle 24.
Ita Airways – 16 febbraio
I lavoratori di Ita Airways incroceranno le braccia per l’intera giornata di lunedì 16 febbraio 2026. Previste le consuete fasce di garanzia che andranno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. All’agitazione aderiscono le sigle rappresentative di piloti, assistenti di volo e personale di terra: Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp. Alla base della protesta, spiegano i sindacati in una nota, ci sono l’assenza di risposte ritenute adeguate sul piano industriale approvato dal consiglio di amministrazione - giudicato insufficiente e povero di investimenti sulla flotta - e il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto a dicembre 2024. Sul fronte operativo, secondo i dati Cirium, il 16 febbraio Ita prevede 314 voli e circa 51 mila posti in vendita: quasi il 70% delle partenze è programmato al di fuori delle fasce protette, con un possibile coinvolgimento di 25-27 mila passeggeri, a cui si sommano le cancellazioni dei giorni immediatamente precedenti e successivi.
Vueling Airlines – 16 febbraio
Lunedì 16 febbraio prevista anche la mobilitazione degli assistenti di volo di Vueling Airlines: lo sciopero indetto dai sindacati Rsa Filt Cgil e Anpac durerà per l’intera giornata.
Aeroporto di Linate e di Malpensa – 16 febbraio
Sempre nella giornata del 16 febbraio previsto lo sciopero del personale di terra di Airport Handling e ALHA negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa: la mobilitazione indetta da Ost Cub Trasporti sarà per l’intera giornata.
Ferrovie dello Stato – 27 e 28 febbraio
Sciopero nazionale di 24 ore del personale di macchina e di bordo del Ferrovie dello Stato Italiane. L’agitazione inizierà alle 21.00 di venerdì 27 febbraio e terminerà alle 20.59 di sabato 28 febbraio, con possibili disagi su treni regionali, Frecce e Intercity.
