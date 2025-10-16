Carabinieri morti a Verona, omaggi dei colleghi in Friuli

Continuano in Friuli-Venezia Giulia i gesti di solidarietà per i tre carabinieri morti nell’esplosione avvenuta nel Veronese. A Trieste, le volanti della Questura hanno raggiunto il Comando provinciale dell’Arma per rendere omaggio ai colleghi caduti, accolte dal colonnello Gianluca Migliozzi. A Gorizia, un ventenne ha deposto un mazzo di fiori davanti alla caserma, in segno di rispetto e gratitudine. Numerosi i messaggi di cordoglio e affetto giunti in questi giorni da cittadini, associazioni e istituzioni
