Carabinieri morti a Verona, omaggi dei colleghi in Friuli

Cronaca

Continuano in Friuli-Venezia Giulia i gesti di solidarietà per i tre carabinieri morti nell’esplosione avvenuta nel Veronese. A Trieste, le volanti della Questura hanno raggiunto il Comando provinciale dell’Arma per rendere omaggio ai colleghi caduti, accolte dal colonnello Gianluca Migliozzi. A Gorizia, un ventenne ha deposto un mazzo di fiori davanti alla caserma, in segno di rispetto e gratitudine. Numerosi i messaggi di cordoglio e affetto giunti in questi giorni da cittadini, associazioni e istituzioni

