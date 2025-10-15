Castel d’Azzano, lutto nazionale e funerali di Stato per 3 carabinieri

Lo ha deciso il governo nel corso del Consiglio dei Ministri di ieri, in apertura del quale la premier Giorgia Meloni ha chiesto di rispettare un minuto di silenzio. "Non abbiamo così tante perdite dalla strage del Pilastro e da Nassiriya", ha detto ieri il comandante generale dei Carabinieri Salvatore Luongo

Il governo ha deciso di proclamare il lutto nazionale per il giorno in cui si celebreranno i funerali dei tre carabinieri deceduti nell'esplosione di Castel d'Azzano . È stata inoltre deliberata la celebrazione dei funerali nella forma delle esequie di Stato. La decisione è arrivata nel Consiglio dei Ministri di ieri, in apertura del quale la premier Giorgia Meloni ha chiesto di rispettare un minuto di silenzio. "Non abbiamo così tante perdite dalla strage del Pilastro e da Nassiriya", ha detto ieri il comandante generale dei Carabinieri Salvatore Luongo, arrivato a Verona per incontrare i feriti al Comando provinciale e poi, insieme al ministro Guido Crosetto, negli ospedali del territorio.

Che cosa è successo

Ieri tre carabinieri sono morti - e diversi sono rimasti feriti - in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel d'Azzano, in provincia di Verona. I militari stavano intervenendo per eseguire una perquisizione in una casa in vista di uno sgombero abitativo. Gli inquilini dell'immobile, i tre fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari, su questo conducevano un braccio di ferro da due anni. L'anno scorso erano saliti sul tetto della casa minacciando di farla esplodere. In passato la sorella si era cosparsa di amuchina. Lei è rimasta ustionata nell’esplosione ed è stata ricoverata in ospedale, mentre i fratelli hanno tentato di darsi alla fuga. Uno, Dino, è stato fermato subito, mentre il maggiore, Franco, è stato rintracciato nei campi circostanti in mattinata e arrestato.

La dinamica dell’esplosione

I tre fratelli Ramponi erano nati in quella casa e avevano continuato a viverci dopo la morte dei genitori. Proprietari di diversi terreni, che erano stati messi all'asta e venduti per far fronte a un mutuo ipotecario, si erano trovati a contare solo sull'abitazione - senza allaccio alla corrente elettrica - e sull'ultimo campo, in cui pascolavano una trentina di mucche che davano loro i mezzi di sussistenza. Contestavano che il mutuo fosse stato siglato da una firma falsa. Di recente le immagini dei droni avevano immortalato alcune molotov sul tetto dell'abitazione. Da lì la decisione di procedere con una perquisizione alla ricerca di armi ed esplosivi. Ma mentre i carabinieri si stavano approcciando al primo piano, è stata innescata l'esplosione. Di più, sulle dinamiche, si cercherà di capire anche dalle bodycam, come ha confermato il procuratore di Verona Raffaele Tito: "Stiamo valutando se effettivamente c'è strage, valuteranno i carabinieri, sicuramente è un omicidio premeditato e volontario". Nell'abitazione c'erano almeno 5 o 6 bombole del gas.