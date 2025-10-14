Esplosione a Castel d'Azzano, chi erano i tre carabinieri morti

Introduzione
Tre carabinieri - Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello - sono morti in un'esplosione a Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Erano intervenuti nei pressi di un’abitazione, al cui interno c'erano tre persone, quando c'è stata la deflagrazione. L'intero casolare, di due piani, è crollato. I feriti in totale sono 15: 11 carabinieri, tre poliziotti e un vigile del fuoco impegnati nelle operazioni.
Dietro all’esplosione ci sono tre fratelli (due uomini e una donna, fermati dalle Forze dell'Ordine) già noti per due episodi con la stessa dinamica avvenuti un anno fa. Sono agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari. Prima in ottobre, e poi il 24 novembre del 2024, si erano opposti all'arrivo dell'ufficiale giudiziario aprendo una bombola di gas.
Ecco chi erano le vittime e cosa sappiamo su quanto è successo
Quello che devi sapere
L’esplosione
L’esplosione, in un casolare di Castel D'Azzano, è stata provocata da una famiglia di tre fratelli. La casa è andata completamente distrutta. Al suo interno, sono state trovate varie bombole di gas e quel che resta di alcune molotov. I tre fratelli hanno saturato l’abitazione con il gas, poi hanno innescato la deflagrazione.
Le vittime
Le vittime sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, 56 anni, Comandante della Sos del 4° battaglione Veneto, il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, anche lui 56enne, e il Carabiniere Scelto Davide Bernardello, 36enne. Lo riferisce il sindacato Sim Carabinieri che "esprime il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei tre colleghi dell'Arma dei Carabinieri".
In foto: a sinistra il Brigadiere Capo Q.S. Valerio Daprà, e il Carabiniere Scelto Davide Bernardello. A destra il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari
Il messaggio di cordoglio
"Siamo vicini, con commozione e rispetto, alle famiglie dei militari deceduti, ai colleghi feriti - ai quali auguriamo una pronta e completa guarigione - e a tutti coloro che in queste ore stanno operando tra le macerie con il consueto coraggio e spirito di servizio. È un giorno di lutto e dolore profondo per tutta l'Arma e per chi, come noi, ne rappresenta ogni singolo appartenente. Di fronte a una simile tragedia, non è il momento delle polemiche né delle strumentalizzazioni, ma del silenzio, del rispetto e della vicinanza concreta. Nel ricordo rimangono tre Carabinieri valorosi, solari e sempre disponibili. Stimati e amati dai colleghi dove prestavano servizio e dalle comunità, hanno onorato l'uniforme con umiltà, dedizione e altruismo, fino all'estremo sacrificio", si legge in una nota.
La dinamica dell'accaduto
L'operazione per liberare la casa era stata programmato da giorni, dopo vari tentativi, negli ultimi anni, mai andati a buon fine, anzi con precedenti minacce dei tre fratelli di farsi saltare in aria. Così sono stati fatti arrivare sul posto Carabinieri dei Reparti speciali e agenti dell'Uopi, specializzati in azione antiterrorismo. La casa era però già satura di gas e l'esplosione è stata innescata all'apertura della porta d'ingresso, che ha investito le forze dell'ordine che stavano facendo irruzione. L'intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. Sul posto erano presenti anche i Vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente, ma per i tre carabinieri non c'è stato nulla da fare.
Piantedosi: "Bilancio terribile”
Un "bilancio terribile", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Uno Mattina, riguardo all'esplosione. "Al momento dell'accesso forzoso fatto a questo appartamento i testimoni raccontano che è stato subito visibile l'odore del gas e c'è stata la deflagrazione”, ha riferito. “Profondamente addolorato” anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
Meloni: "Esplosione ci richiama a sacrificio di chi serve lo Stato"
Sull'accaduto è intervenuta anche la premier Meloni. "Il mio profondo cordoglio e quello del governo vanno ai familiari delle vittime, insieme alla vicinanza commossa all'Arma, che ho espresso in una telefonata al Comandante generale, gen. Salvatore Luongo", ha scritto la Presidente del Consiglio in una nota. "Desidero rivolgere un sincero augurio di pronta guarigione ai feriti appartenenti alle Forze dell'Ordine e ai Vigili del Fuoco, e ringraziare il personale sanitario e tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità. Seguo con partecipazione e dolore gli sviluppi di questa drammatica vicenda, che ci richiama ancora una volta al valore e al sacrificio quotidiano di chi serve lo Stato e i suoi cittadini", ha concluso.
Mattarella: "Sconcerto e dolore, vicino a famiglie e Arma"
"Ho appreso con sconcerto e profondo dolore la notizia della morte dei tre militari dell'Arma dei Carabinieri. In questa drammatica circostanza, esprimo la mia solidale vicinanza all'Arma dei Carabinieri e sentimenti di partecipe cordoglio ai familiari, insieme all'augurio di pronta guarigione agli operatori feriti", il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo.
Fermati i tre fratelli responsabili dell'accaduto
Dei tre fratelli, uno è scappato ed è stato poi trovato e fermato poco lontano dal casolare, mentre gli altri due, una donna e un uomo, sono ricoverati ma sono non in pericolo di vita. Sono piantonati in stato di fermo all'ospedale.
