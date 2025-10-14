Esplosione a Castel d'Azzano, chi erano i tre carabinieri morti

Introduzione

Tre carabinieri - Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello - sono morti in un'esplosione a Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Erano intervenuti nei pressi di un’abitazione, al cui interno c'erano tre persone, quando c'è stata la deflagrazione. L'intero casolare, di due piani, è crollato. I feriti in totale sono 15: 11 carabinieri, tre poliziotti e un vigile del fuoco impegnati nelle operazioni.

Dietro all’esplosione ci sono tre fratelli (due uomini e una donna, fermati dalle Forze dell'Ordine) già noti per due episodi con la stessa dinamica avvenuti un anno fa. Sono agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari. Prima in ottobre, e poi il 24 novembre del 2024, si erano opposti all'arrivo dell'ufficiale giudiziario aprendo una bombola di gas.

